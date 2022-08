Anticipazioni puntata 43 Un altro domani di martedì 2 agosto 2022

Julia insiste col voler difendere il titolo di Robledillo come uno dei borghi più pittoreschi della Spagna, per quanto alcuni abitanti del paese (fra i quali Tirso) non sembrino crederci molto. Comunque sia, Julia si affida a Sergio per poter raggiungere il suo scopo, anche se i due hanno visioni divergenti su come prendere parte al concorso. Intanto le continue controversie tra Maria e Cloe si ripercuotono sul lavoro e potrebbero anche danneggiare un ordine importante.

Nel passato, Carmen si allontana da Kiros dopo che lui non è giunto al loro appuntamento; tra i due cresce la tensione. Victor cerca di conquistare Carmen, ma si rende conto che nessun’altra donna lo aveva mai rifiutato così nettamente. Infine, Alicia pensa che Angel le chiederà di rendere ufficiale la loro relazione alla festa per l’anniversario del Rio Club.