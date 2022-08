Anticipazioni puntata 58 Un altro domani di mercoledì 24 agosto 2022

Nel presente, a Julia arriva il primo mobile della nuova linea nella sua bottega ma, nonostante lei si sforzi di mostrarsi positiva, il resto del suo staff non reagisce nello stesso modo e dunque la nostra protagonista si sente molto sola in questa nuova fase dell’attività. Elena per un pelo non scopre le foto di Dani sul pc di Maria, mentre la ragazza le sta modificando per inviarle a Cloe. Maria, arrabbiata, chiede maggiore privacy, e la cosa insospettisce non poco la madre…

Nel passato, Carmen e Victor incontrano il tenente della Guardia Coloniale e gli dimostrano che l’incendio alla fabbrica è stato doloso, ma all’ufficiale quelle prove non bastano per riaprire le indagini; Carmen intende trovarle pur di dimostrare l’innocenza di Mabalé. Alicia, ancora addolorata per la rottura con Angel, intende scoprire chi è la donna di cui il ragazzo è innamorato.