Anticipazioni puntata 59 Un altro domani di giovedì 25 agosto 2022

Nel presente, nonostante non riesca a vendere i suoi mobili, Julia prosegue la sua nuova strada con grande disappunto di tutti, ma deve licenziare Ribero. Maria rivela a Julia di essere Dani, il ragazzo con il quale chatta Cloe.

Nel passato, Ventura minaccia Victor di mandarlo via dalla colonia se non smette di svolgere indagini sull’incendio alla fabbrica di Francisco. Comunque sia, Victor e Carmen restano convinti che il caposquadra incriminato sia innocente e vanno avanti ad indagare. Parlando di nuovo con la vedova dell’uomo morto nell’incendio, i due ragazzi apprendono che Francisco aveva pagato proprio lui per appiccare l’incendio. Linda si imbatte in Angel e cerca di sapere da lui chi è la sua nuova donna.