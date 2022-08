Anticipazioni puntata 60 Un altro domani di venerdì 26 agosto 2022

Nel passato, Carmen ha scoperto che suo padre Francisco è il responsabile dell’incendio e ora deve decidere se denunciare suo padre o lasciare che la colpa ricada su Mabale. Ma Patricia riesce a far sì che l’incendio venga considerato accidentale, così Mabalé viene liberato. Carmen comunque resta indignata, visto che nell’incendio è deceduto un uomo, ma poi scopre che Francisco ha agito così per bisogno di soldi (deve saldare un debito con gente molto pericolosa) e così gli offre il suo aiuto. Francisco a quel punto svela le carte e dice alla figlia che è l’unica che potrebbe salvarlo, accettando di sposare Victor. Carmen resta senza parole.

Nel presente, Julia deve affrontare da sola la crisi che vive la sua azienda, visto che ha dovuto licenziare Ribero e che Elena, per solidarietà, si è anche lei licenziata. In tutto questo, Diana non intende fare dilazioni sui pagamenti del debito e così, in un momento di disperazione, Julia si ubriaca e distrugge la bottega.