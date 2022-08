Anticipazioni puntata 61 Un altro domani di lunedì 29 agosto 2022

Nella parte ambientata in Nuova Guinea, Francisco dice a Carmen che deve assolutamente accettare di sposare Victor; quello sarebbe l’unico modo per salvare gli affari e la loro famiglia. Carmen non accetta la richiesta ma Ventura, affinché venga prestato dell’altro denaro a Francisco, impone come condizione che Carmen dica di sì entro la fine della settimana.

Nella parte che si svolge ai giorni nostri, invece, Sergio presenta a Julia Leticia, la proprietaria di un famoso negozio di mobili di Madrid. Leticia rimane molto colpita da un mobile che Julia ha dipinto a mano e le propone un nuovo appuntamento, ciò allo scopo di trovare il modo di collaborare.