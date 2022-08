Un altro domani, anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2022

Carmen, disperata, confessa a Enoa di essere innamorata di un altro uomo e non di Victor, con il quale si è appena fidanzata. Julia ha la conferma di essere incinta proprio nel momento un cui le piomba inaspettatamente in casa Diana con armi e bagagli. Cloe decide di andare a Madrid per conoscere Dani, ma lui (Dani / Maria) la dissuade con una scusa inventata al momento.

Julia si confida con Elena e le parla della sua gravidanza, esprimendo tutti i dubbi che riguardano questa situazione complessa. Elena le consiglia di prendersi un po’ di tempo per riflettere, ma la mette in guardia su Diana.

Elena ha messo in guardia Julia su Diana, che le sta alle costole tutto il giorno e che, se scoprisse la gravidanza, non le darebbe tregua. Patricia cerca di rabbonire Carmen, abbattuta dopo il fidanzamento con Victor, ma – resasi conto delle resistenze della ragazza – le dice che non ha scelta.

Nel passato: Francisco si sente in colpa nei riguardi di Carmen e all’ultimo momento sembra avere un ripensamento riguardo alla decisione di cedere delle azioni a Patricia. Ciò manda la donna su tutte le furie e durante una discussione minaccia Carmen: se non sposerà Victor, lei scoprirà chi è l’uomo con il quale Carmen pensava di fuggire e renderà la sua vita un inferno. Victor si rende conto che Carmen non è felice del loro fidanzamento e le dice che, se vuole tirarsi indietro, deve dirglielo subito.Nel presente: Julia non ha il coraggio di dire a Sergio che è incinta e nel paese inizia a girare la voce che è malata.

Un altro domani, anticipazioni: Cloe vuole andare a Parigi!

La determinazione di Julia a nascondere la gravidanza a tutti, inclusa sua madre, innesca una serie di pettegolezzi. Gli abitanti del paese credono che sia gravemente malata e ognuno, a suo modo, si prodiga per rendere più leggero questo duro momento alla ragazza. Un piccolo malinteso con Elena porta Julia sul punto di tradire il segreto di Maria. A Rio Muni Victor, allertato da alcune rivelazioni di Linda, interroga Carmen: è deciso a scoprire se la giovane intenda ancora sposarlo e se sia sicura di amarlo. Ines e Angel, sempre più in allerta, escogitano un piano per cercare di allontanare i sospetti di Patricia dai due, ma per realizzarlo hanno bisogno dell’aiuto di Alicia, che non sembra essere molto ben disposta a concederglielo.

Diana, dopo aver scoperto della gravidanza di Julia, la obbliga a dire tutta la verità a Sergio, perché il bambino è suo, ma Julia deve ancora elaborare la notizia e non si sente pronta a dirglielo. Maria, invece, si rende conto che non può più mandare avanti l’amicizia speciale tra Cloe e Dani e deve prendere una decisione al più presto.

A Rio Muni, Kiros vuole ricevere una spiegazione da parte di Carmen e cercherà di ottenerla a tutti i costi. Alicia, invece, fa credere a Ines e Angel di essere dalla loro parte, ma sarà veramente così?

La notizia della gravidanza di Julia lascia Sergio senza parole, ma a essere ancor più perplessa è lei, davanti alla sua reazione che poco ha a che vedere con la sua immagine di “uomo perfetto”. La delusione influisce sullo stato di salute già precario di Julia, il che accresce la preoccupazione di Tirso. E Diana, invece di collaborare, sente la voglia sempre più incontrollabile di rivelare il “segreto” di sua figlia. A Rio Muni, è il segreto dell’amore tra Carmen e Kiros a correre pericoli sempre maggiori. La paura è tanta da spingere la ragazza a tentare di convincersi che i suoi sentimenti siano passeggeri e destinati a svanire. Ma il suo cuore non vuol sentire ragioni e le suggerisce di lottare per il suo amore. Kiros, però, scopre che Carmen ha messo in dubbio il loro legame.

Il rapporto tra Carmen e Kiros è confuso e pieno di problemi e il ragazzo, che si sente usato, sfoga la sua rabbia sul lavoro. Ventura mette alle strette Francisco ricordandogli il suo debito. Julia cerca invano di entrare in contatto con Sergio per condividere con lui la gravidanza, ma il suo ex è scomparso e non risponde alle chiamate. Julia, comunque si mette a riposo, lasciando la madre a capo della bottega.

Dopo aver saputo che Julia è incinta, Tirso sceglie di rimandare il discorso in sospeso con lei e offrirle il suo supporto come amico. Un gesto che colpisce Elena e la preoccupa un po’, perché le fa capire che i sentimenti di Tirso sono più profondi di quanto immaginasse. Cloe è ancora scottata dalla fine della storia con Dani e decide di trasferirsi a Madrid per cercare di sistemare le cose, ma Maria è molto critica nei suoi confronti.