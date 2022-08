Anticipazioni puntata 46 Un altro domani di venerdì 5 agosto 2022

Nel passato, Victor propone a Carmen un fidanzamento ufficiale, ma lei ha bisogno di tempo per riflettere. Francisco ha ancora a che fare con i suoi problemi economici e con le minacce di del trasportatore Mateo, che pretende più denaro. E, una sera, un uomo aggredisce Carmen in fabbrica. Angel ama ancora Ines, ma esce con Alicia e la ragazza, che è innamorata di lui, pensa (illudendosi) di essere ricambiata. Nel presente, il lavoro in bottega pare finalmente andare per il verso giusto, ma Diana irrompe a casa di Julia per trascorrere qualche giorno con lei e controllare le cose, infastidendo tutti (specialmente Julia, che nel frattempo è arrabbiata con Tirso e ha ancora Sergio che le ronza intorno). Maria, infine, fa pace con Cloe.