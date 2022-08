Un altro domani, anticipazioni dall’8 al 12 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 8 a venerdì 12 agosto 2022

Nel passato, dopo l’aggressione ai danni di Carmen, Francisco decide che debba essere guardata a vista 24 ore su 24 e affida a Kiros questo incarico. Nel presente: c’è aria di crisi. Julia è insofferente nei confronti di Diana e chiede aiuto a Sergio. Cloe si rende conto che lei e Ribero non sono fatti per stare insieme (perché sognano cose diverse per il futuro) e si confida con Maria.

Durante la notte, a Rio Muni, una pietra viene lanciata contro la finestra della casa dei Velez de Guevara. Questo evento crea molto scandalo nella colonia e Francisco è sempre più preoccupato per l’incolumità di sua figlia. Victor non è soddisfatto del lavoro di Kiros, pensa che non sia all’altezza di poter proteggere come si deve Carmen e propone a Francisco di cercare qualcuno migliore di lui, ma Francisco ha fiducia in Kiros e rifiuta la proposta. In questo modo, Carmen e Kiros continueranno a passare molto tempo insieme, avvicinandosi sempre di più. Angel pensa di lasciare Alicia, ma lei non gli rende le cose molto facili. In paese, invece, Tirso si reca nella bottega di Julia per chiederle scusa, ma lei non sembra essere molto propensa a chiarire con lui, mentre con Sergio sembra che le cose stiano migliorando. Cloe, intanto, è sempre meno convinta della sua relazione con Ribero e comincia a parlare in chat con un ragazzo di nome Dani.

Un altro domani, anticipazioni: Diana spalleggia Sergio

Julia riceve un’ottima notizia per la bottega di mobili: una quotata rivista di arredamento vuole fare un reportage sulla sua attività. L’entusiasmo della giovane donna si scontra con la diffidenza di Diana, che non vede di buon occhio il fatto di mettere sotto i riflettori la neonata impresa. Julia subisce le ritrosie della madre e le percepisce come un attacco alla sua autostima. È esausta di essere sempre trattata come una bambina e cerca conforto in Sergio. Nel frattempo, Cloe porta avanti la conoscenza con Dani e la ragazza inizia a infatuarsi del giovane madrileno. A Rio Muni, Kiros fa un bellissimo gesto nei confronti di Carmen e tra i due avviene un palese avvicinamento. Ecco perché, quando alla cena a sorpresa che Victor ha organizzato per riunire le famiglie Villanueva e Velez de Guevara, Kiros diventa suo malgrado il centro dell’attenzione, Carmen prende le sue difese e tenta di salvare il domestico dalle angherie di Ventura.

Julia e il suo team aspettano la visita di un giornalista. Se tutto andrà bene, pubblicherà un reportage che potrà fare un’ottima pubblicità alla bottega. Diana è la sola a non vedere di buon occhio la cosa e l’ennesimo scontro tra madre e figlia spingerà Julia di nuovo tra le braccia di Sergio, che non aspetta altro. Cloe continua ad avere dubbi sulla sua relazione con Ribero ed è sempre più incuriosita dal suo nuovo e misterioso amico Dani. In Guinea, Carmen si sente sotto pressione perché sembra che tutti aspettino una sua risposta alla proposta di Victor e la spingano a dire di sì. Anche Angel verrà messo alle strette da Alicia, che lo vede cambiato, e sarà costretto a essere sincero con lei sui suoi sentimenti.

Carmen respinge la proposta di Victor di fidanzarsi con lei e torna a casa sua con grande disappunto di Patricia e Francisco. Patricia tenta di convincere Victor a perseverare, ma senza successo. Carmen, delusa dell’accoglienza, si confida con Kiros. Alicia corre in lacrime da Ines per raccontarle che Angel l’ha lasciata perché innamorato di un’altra donna. La bottega riceve un grosso ordine: dieci mobili, che gettano le ragazze nel panico, dovendoli realizzare in un mese. Dopo aver passato la notte con Julia, Sergio, dietro suggerimento di Diana, decide di non partire e offre a Julia il suo appoggio morale, sperando così di riconquistarla definitivamente.