Anticipazioni puntata 48 Un altro domani di martedì 9 agosto 2022

Nel passato, di notte a Rio Muni una pietra colpisce la finestra della dimora dei Velez de Guevara. Chiunque sia stato, ciò crea scandalo e Francisco va in ansia per l’incolumità di Carmen. Victor ritiene che Kiros non stia proteggendo Carmen come dovrebbe e propone a Francisco di cercare un sostituto migliore, ma Francisco ha piena fiducia in Kiros e rifiuta la proposta. Dunque Carmen e Kiros trascorreranno ancora molto tempo insieme e sono destinati ad avvicinarsi sempre di più. Angel pensa di lasciare Alicia, ma lei non gli rende le cose piuttosto difficili.

Nel presente, Tirso si presenta alla bottega di Julia per scusarsi, ma lei non sembra essere molto intenzionata a chiarire la situazione con lui, mentre con Sergio sembra che le cose stiano migliorando. Cloe, infine, è sempre meno convinta della sua storia con Ribero e inizia a parlare in chat con un ragazzo di nome Dani.