Spoiler Un altro domani: occhio ad Alicia, non tutto è come sembra…

Mai fidarsi di una donna ferita, soprattutto quando è delusa per amore. Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la giovane Alicia Utanares (Elena Gallardo) sembrerà infatti accettare la relazione extraconiugale tra il suo “amato” Angel Godoy (Ivan Lapadula) e Ines Acevedo (Barbara Oteiza), la moglie di Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia). Ma ci potrà davvero fidare di lei? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

Un Altro Domani, news: Alicia scopre che Angel e Ines sono amanti

La storyline comincerà a movimentarsi nel momento in cui Alicia scoprirà Ines e Angel mentre staranno facendo l’amore all’interno della libreria. A quel punto, la ragazza capirà che è proprio la sua datrice di lavoro la donna per la quale il figlio di Patricia Godoy (Silvia Acosta) l’ha lasciata dall’oggi al domani e farà perdere le sue tracce.

Dopo pochi giorni, la prima persona a rivedere Alicia sarà quindi Ventura, ma la fanciulla sceglierà di non spifferargli ciò che ha scoperto sul conto della consorte.

Da un lato Ines e Angel tenteranno di rintracciare Alicia prima che sia troppo tardi, perché sapranno che qualora la loro relazione venisse fuori rischierebbero di essere uccisi entrambi da Ventura. Dall’altro il colpo di scena non tarderà ad arrivare…

Un Altro Domani, spoiler: Alicia sembra accettare la relazione tra Ines e Angel

Eh sì: vi anticipiamo che Alicia si presenterà a sorpresa in libreria e, citando i vari amori impossibili che ha letto nelle opere di narrativa, dirà ad Angel e Ines che non si sente nessuno per mettere fine al loro amore e giurerà di mantenere il completo riserbo sulla questione, chiedendo persino perdono per come si è comportata nei giorni successivi alla clamorosa scoperta.

Tuttavia, anche se accetterà di ritornare a lavorare con la Acevedo, Alicia farà in modo di incontrare anche Ventura, ma pure in questo caso non gli dirà niente e si limiterà a sottolineare di essere completamente innamorata di Angel e che farebbe di tutto pur di riaverlo al suo fianco. Insomma, le azioni della ragazza saranno poco chiare, tant’è che Ventura chiederà ad Ines di fare il possibile per favorire il riavvicinamento tra i due giovani.

Un Altro Domani, trame: Patricia inizia ad interessarsi ai problemi sentimentali di Angel, ecco perché

In ogni caso, il problema più grande per i due “amanti” non tarderà ad arrivare. In una giornata come tante altre, Patricia si troverà infatti a rovistare nella valigetta dei documenti di Angel e troverà una calza di Ines. Visto che non saprà a chi appartiene, la Godoy chiederà immediatamente spiegazioni al figlio.

Neanche a dirlo, Angel non saprà come rispondere alle domande della madre e, soltanto dopo aver rimandato la discussione, le dirà di essersi divertito per qualche tempo con una ragazza conosciuta durante i viaggi di lavoro con Ventura (proprio come Ines gli avrà consigliato di fare).

Purtroppo per lui, Patricia non crederà ad una sola parola di Angel e, come se non bastasse, darà appuntamento ad Ines, alla quale chiederà di vigilare sul figlio per capire se stia nascondendo qualcosa. Alla coppia clandestina non resterà quindi altra scelta se non quella di cercare di mettere a tacere le voci sulla possibile tresca, motivo per il quale penseranno di chiedere ad Alicia di essere loro complice e fingersi la giovane che Angel sta frequentando…

A sorpresa, Alicia non darà però il suo benestare e mostrerà per la prima volta una rabbia del tutto inedita verso gli amanti!