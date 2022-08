Spoiler Un altro domani: Alicia, una finzione che nasconde un inganno…

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani tutti i riflettori saranno punti sulla strano triangolo formato dalla “matura” Ines Acevedo (Barbara Oteiza) e dai giovani Angel Godoy (Ivan Lapadula) e Alicia Utanares (Elena Gallardo). I tre saranno infatti protagonisti di una messinscena per evitare che si continui a spargere pettegolezzi a Rio Muni sul loro conto, ma la storyline avrà anche un risvolto decisamente ambiguo…

Un Altro Domani, news: Patricia comincia a farsi domande sulla vita sentimentale di Angel

Tutto partirà quando Patricia Godoy (Silvia Acosta) troverà nella valigetta di lavoro di Angel una calza femminile. A quel punto, la dark lady chiederà spiegazioni al figlio circa lo strano indumento, ma non otterrà una risposta soddisfacente. Seguendo il consiglio di Ines, il giovane farà presente alla mamma di aver conosciuto una ragazza con cui si è divertito durante i viaggi di lavoro al fianco di Ventura (Iago Garcia), ma ovviamente tale spiegazione non convincerà la scaltra Godoy.

Visto che saranno piuttosto allarmati per come starà evolvendo la situazione, Angel e Ines dovranno dunque trovare un diversivo per evitare che Patricia possa continuare a farsi domande sulla vita amorosa dell’erede. Motivo per il quale chiederanno ad Alicia, che nel frattempo ha accettato la loro relazione, di fingere di essere ritornata con Angel…

Un Altro Domani, spoiler: Alicia accetta di fingere di essere ritornata con Angel ma…

Inizialmente, la Utanares non reagirà col sorriso alla proposta dei due “piccioncini”, tant’è che mostrerà in un confronto con loro un astio del tutto inedito. Tuttavia, grazie ad un successivo scambio di idee con Angel, la fanciulla accetterà di prestarsi alla farsa e, come prima cosa, dovrà convincere Patricia che è lei la “fiamma” del figlio.

Non a caso, Alicia si presenterà nella casa della Godoy e sosterrà che è lei la proprietaria della calza ritrovata nella valigetta. Per rendere più credibile la storia, la Utanares svelerà a Patricia che ha avuto dei rapporti intimi con Angel, in realtà mai avvenuti, e le chiederà di preservare la sua “integrità” con tutti gli abitanti della colonia. Una menzogna in piena regola che farà da apripista ad una rivelazione ben precisa…

Un Altro Domani, trame: il grande inganno di Alicia…

Eh sì: grazie ad un flashback, emergerà infatti che è stata Alicia a mettere la calza di Ines nella valigetta di Angel. La donna avrà infatti approfittato di un incontro con Ventura in casa Velez de Guevara per entrare in possesso dell’indumento intimo della sua datrice di lavoro e posizionarlo, in seguito, tra le cose di Angel: un vero e proprio escamotage per terrorizzare la coppia fedifraga e riavvicinarsi così al suo amato!

Forte del suo successo, Alicia inizierà quindi ad essere invitata da Angel per presenziare al suo fianco alle feste più prestigiose di Rio Muni senza sorbirsi gli sguardi accusatori di Ines, che ormai si sarà convinta del fatto che la sua assistente voglia soltanto aiutarla a nascondere la tresca. Questo sarà però soltanto il primo passo di una storyline che, col trascorrere degli episodi, sarà sempre più “pazza” e imprevedibile…