Spoiler Un altro domani: Cloe sempre più presa da “Dani”, ma non sa che…

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la relazione tra Cloe (Gloria Ortega) e Ribero (Maria Garcia) subirà una battuta d’arresto definitiva. I due giovani decideranno infatti di lasciarsi di comune accordo, anche se l’incipit verrà dato da Cloe, invaghita dell’amico virtuale Dani. Ciò che la fanciulla non saprà è che dietro quell’account si nasconde però l’amica Maria Naranjo (Kenai White).

Un Altro Domani, news: Maria finge di essere Dani, perché?

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che la storyline partirà nel momento in cui Cloe si renderà conto del fatto che Ribero non ha i suoi stessi obiettivi. Da un lato la prima auspicherà di lasciare un giorno il paesello per vivere a Madrid, dall’altro il ragazzo si sentirà felice nella cittadina in cui vive ed avrà già deciso di sposare Cloe e avere tanti figli da lei.

Sconsolata per i punti di vista del tutto inconciliabili, Cloe deciderà dunque di aprirsi un account social attraverso il quale inizierà a chattare con Dani, un ragazzo residente apparentemente a Madrid che avrà come passioni principali la fotografia ed il mare. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, sarà chiaro che dietro il profilo dello sconosciuto c’è Maria, la sua migliore amica.

Un Altro Domani, spoiler: Cloe e Ribero mettono fine alla loro relazione

Eh sì: anche se si renderà conto della nuova crisi che avrà innescato tra i fidanzatini, Maria continuerà a messaggiare con Cloe spacciandosi per Dani e finirà per affascinare a dismisura l’amica, che si preparerà a lasciare Ribero.

In un intenso dialogo, Cloe e Ribero capiranno dunque che è l’ora di smetterla di tentare di ricucire un rapporto che si è ormai rotto da tempo e, di comune accordo, metteranno la parola fine alla loro relazione. Tuttavia, su domanda diretta di Ribero, Cloe ammetterà di aver conosciuto un altro ragazzo su internet, dandogli modo di comprendere che è anche per questo che ha deciso di interrompere la liaison.

Un Altro Domani, trame: Maria si sente in colpa per Cloe e Ribero?

Tutto questo a quali risvolti porterà? Nel giro di qualche ora, Ribero confesserà a Maria che ha concluso la sua relazione con Cloe. In quella circostanza, la Naranjo tenterà più volte di deviare l’argomento, dando l’impressione di sentirsi in colpa per il suo ruolo nella rottura. Le cose staranno però davvero così o la ragazza, in realtà, starà pensando a qualcos’altro?