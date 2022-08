Un Altro Domani: Julia, chi è il suo “cliente misterioso”? Anticipazioni

Spoiler su Julia di Un altro domani e su… “Mia Yako”!

Dopo che cadrà nuovamente tra le braccia del “marito” Sergio Cuevas (Miguel Brocca) e farà l’amore con lui, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) si troverà a dover risolvere un piccolo mistero. Nelle prossime puntate di Un Altro Domani, la ragazza riceverà infatti un grosso ordine per il suo mobilificio, ma il cliente si celerà dietro un’identità fittizia che lei vorrà assolutamente scoprire. Vediamo dunque come procederà la storyline…

Un Altro Domani, trame: Julia fa l’amore con Sergio

Tutto partirà quando Julia riuscirà ad ottenere un’intervista da un prestigioso giornale per poter pubblicizzare la sua attività commerciale. L’opportunità andrà però letteralmente in fumo quando il giornalista le rivolgerà delle esplicite avance al fine di scrivere un bel pezzo su di lei e su ciò che svolge col suo team. La Infante caccerà l’uomo dalla sua abitazione e, come se non bastasse, verrà rimproverata dalla madre Diana (Cristina de Inza), che le darà della buona a nulla.

A quel punto, dato che sarà in lite con Tirso Noguera (Oliver Ruano), Julia penserà bene di rivolgersi a Sergio per trovare consolazione e finirà a letto con lui. Già dal mattino successivo, la donna si pentirà però del suo gesto e, qualche giorno dopo, rifiuterà l’invito di Sergio a tornare insieme a lui a Madrid per riprendere la loro relazione. L’uomo non troverà dunque altra scelta se non quella di andare via, mentre Julia si concentrerà sul suo negozio…

Un Altro Domani, news: l’ordine di Mia Yaco

Sarà così che, in una determinata giornata, la Infante riceverà da un cliente, che non fornirà le proprie generalità, un ordine per produrre dieci mobili. Insieme ad Elena (Aida de la Cruz), Maria (Kenai White), Ribero (Samuel Garcia), Cloe (Gloria Ortega) e gli altri dipendenti, la nostra protagonista metterà subito in moto tutto il processo di produzione, ma al tempo stesso vorrà scoprire chi si celi dietro quella commanda.

In tal senso, le ipotesi principali saranno due: da un lato la ragazza penserà che ci abbia messo lo zampino la madre Diana (ciò per dimostrarle che la sua attività è destinata a fallire perché non è competente nel suo lavoro), dall’altro la Infante riterrà possibile che sia stato Tirso a volerla aiutare per rappacificarsi con lei.

Nessuno dei due sarà però il responsabile e Julia risolverà l’enigma quando scoprirà che il cliente si chiama Mia Yaco!

Un Altro Domani, spoiler: Mario è il cliente misterioso!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Julia ricorderà che, in una determinata giornata, il burbero Mario (Chema Adava) stava leggendo un libro con protagonista Mia Yaco. A quel punto, la ragazza non farà fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e chiederà all’uomo le dovute spiegazioni. Inizialmente restio, Mario vuoterà il sacco e spiegherà dunque alla Infante che, tanti anni prima, era innamorato della nonna Carmen (Ampero Piñero), anche se lei non ha mai contraccambiato il sentimento per via di quello che le era successo in Africa.

Per la prima volta, Mario si aprirà dunque a Julia e le spiegherà di non averla accolta col sorriso perché temeva che andasse a rovinare il ricordo che aveva di Carmen. Tuttavia, l’uomo dirà alla Infante che, ora che la conosce meglio, ha cambiato idea su di lei, poiché ha potuto constatare che è forte e tenace come la nonna.

Insomma, tra Mario e Julia sembrerà cominciare un rapporto d’amicizia, soprattutto quando la donna deciderà di annullare l’ordine del conoscente, sottolineando che vuole cavarsela da sola e senza l’aiuto di nessuno nella gestione del mobilificio. Un comportamento che stupirà Mario, il quale aggiungerà che anche Carmen avrebbe agito così…