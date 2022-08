Spoiler Un altro domani: il clamoroso dietrofront di Sergio!

Appena scoprirà che la “moglie” Julia Maria Infante (Laura Ledesma) è in dolce attesa, l’impacciato Sergio Cuevas (Miguel Brocca) si farà prendere dal panico. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, l’uomo se la darà a gambe quando gli verrà data la notizia, ma come suo solito cambierà idea nel giro di qualche giorno e chiederà alla donna un’altra possibilità…

Un Altro Domani, news: Diana convince Julia a parlare a Sergio della gravidanza

Julia resterà incinta a seguito di una notte d’amore passata con Sergio (che considererà un vero e proprio errore, dato che la relazione con lui è ormai chiusa da diversi mesi). Col trascorrere dei giorni, la Infante comincerà ad avvertire dei forti malesseri, tant’è che ricorrerà ad un test di gravidanza quando ormai sarà in evidente ritardo col ciclo.

Nel momento in cui avrà la certezza di essere incinta, la nostra protagonista non saprà dunque come comportarsi e si confiderà soltanto con Elena Prieto (Aida de la Cruz), che le darà ovviamente il suo supporto.

La situazione, già di per sé complicata, non farà altro che peggiorare quando Diana (Cristina de Inza) scoprirà che la figlia è in dolce attesa: oltre a spifferare la “news” a tutti i residenti del paesello, la donna spronerà quindi Julia a parlarne anche a Sergio. Ma la reazione dell’uomo sarà decisamente inaspettata…

Un Altro Domani, trame: Sergio scappa appena scopre che Julia è incinta

Eh sì: quando Julia gli comunicherà che di lì a nove mesi diventerà padre, Sergio interromperà la conversazione senza dare nessun tipo di spiegazione alla “moglie”; come se non bastasse, spegnerà il cellulare in modo tale da non farsi contattare né da Julia e né tanto meno da Diana.

Da un lato Julia potrà contare sulla vicinanza di Elena ma anche di Tirso (Oliver Ruano) che, nonostante la delusione perché col bambino in arrivo non potrà allacciare una relazione sentimentale con lei, non se la sentirà di abbandonarla e deciderà di starle vicino come amico. Dall’altro, la faccenda coinvolgerà emotivamente anche Diana, perché il rifiuto di Sergio le ricorderà il tirarsi indietro di Carlos, il vero padre di Julia, quando lei era incinta. In ogni caso, l’ennesimo dietrofront di Sergio rimetterà tutto quanto in discussione…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio vuole fare da padre al bambino di Julia

Possiamo infatti anticiparvi che Sergio si ripresenterà da Julia e, dopo averle chiesto perdono per essersi fatto prendere dal panico, darà la sua disponibilità per fare da padre al bambino, pur sottolineando che non l’aveva minimamente previsto visto che non stanno più insieme. La Infante ovviamente sarà visibilmente arrabbiata con il Cuevas e, anche se gli darà modo di spiegarsi, vorrà avere un po’ di tempo per riflettere meglio sul da farsi.

A Sergio non resterà quindi altra scelta se non quella di rimettersi alla decisione che prenderà Julia e stavolta non potrà contare nemmeno sul supporto di Diana che, furente per come si è comportato, gli dirà che dovrà uscire da solo dal vespaio in cui si è cacciato.

Insomma, per Sergio la strada sarà davvero in salita ma un clamoroso colpo di scena sarà destinato a risolvere la situazione… o forse no!