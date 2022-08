Spoiler Un altro domani: Julia tra gravidanza e delusioni!

La gravidanza inaspettata di Julia Maria Infante (Laura Ledesma) sarà al centro della scena nelle prossime puntate di Un Altro Domani ambientate ai giorni nostri. Appena scoprirà che è in attesa di un figlio dal marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca), la donna non saprà infatti come comportarsi e si prenderà del tempo per decidere meglio sul da farsi. Tuttavia, arriverà anche il momento di comunicare al papà la bella notizia, ma l’uomo non la prenderà nel migliore dei modi…

Un Altro Domani, news: Julia scopre di essere incinta

Appena effettuerà il test di gravidanza, in seguito ad una notte d’amore passata con Sergio che considererà un vero e proprio errore, Julia parlerà della questione soltanto con Elena Prieto (Aida de la Cruz), ma non potrà nascondere ai vicini del paesello i suoi continui malesseri dettati dalla gestazione. La cosa si farà dunque ancora più complicata quando, per via di alcuni lavori da fare nella sua abitazione, Diana (Cristina de Inza) deciderà di trasferirsi momentaneamente a casa della figlia.

Da un lato Julia non se la sentirà di cacciare la madre, anche se non le parlerà della gravidanza, dall’altro i compaesani inizieranno a chiedersi perché la Infante stia così male e, nel giro di qualche giorno, ipotizzeranno che abbia una malattia incurabile che non vuole assolutamente portare alla luce. Un pettegolezzo che preoccuperà anche Diana, visto che osserverà con più attenzione la consanguinea…

Un Altro Domani, trame: Diana scopre che Julia è incinta

Nel rovistare tra le sue cose, Diana si imbatterà dunque nel test di gravidanza di Julia e scoprirà tutto quanto. Ovviamente, la donna domanderà alla figlia per quale motivo le abbia nascosto il lieto particolare (soprattutto quando avrà conferma del fatto che il padre è Sergio) e la spronerà ad aprirsi quanto prima col marito perché, in fondo, è giusto che ricostruiscano la loro famiglia per il bene del neonato.

Anche se non avrà ancora accettato completamente l’idea di diventare madre, Julia comprenderà che il consiglio di Diana è quello più giusto, ma andrà incontro ad una cocente delusione. La reazione di Sergio sarà infatti inaspettata…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio scopre che Julia è incinta e scappa per riflettere

Nell’istante in cui Julia gli comunicherà che è incinta, Sergio resterà attonito e non proferirà parola. Come se non bastasse, l’uomo prenderà il suo cappotto e lascerà la casa della moglie per dirigersi verso la macchina, dove le comunicherà che ha bisogno del tempo per riflettere al meglio su da farsi.

Insomma, Sergio se la darà a gambe levate, cosa che farà sprofondare Julia in una confusione ancora più totale. In ogni caso, a metterci il carico da novanta in una situazione già decisamente spinosa ci penserà anche Diana, dato che comunicherà a Tirso (Oliver Ruano) e Mario (Chema Adeva) e Ribero (Mario Garcia) che Julia è incinta. La notizia della gravidanza diventerà dunque di dominio pubblico, con Julia che ancora non saprà se Sergio sia disposto o meno a fare da padre al piccolino…