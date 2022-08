A Un altro domani, un incendio misterioso e una brutta scoperta!

L’incendio che si innescherà nella fabbrica di Francisco Villanueva (Sebastian Haro) creerà una serie di sorprendenti dinamiche nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Dato che ci scapperà il morto e l’operaio Mabalé (Boré Buika) verrà accusato del crimine, Carmen (Amparo Piñero) e Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) decideranno di investigare a fondo sulla faccenda e faranno una scoperta a dir poco sconcertante…

Un Altro Domani, news: Mabalé viene arrestato

Come abbiamo avuto occasione di approfondire in precedenza, tutto partirà quando Mabalé, Kiros (Ivan Mendez) e tutti gli operai di Francisca decideranno di organizzare in fabbrica un rituale notturno. Nonostante il parere contrario dello stesso Mabalé, Kiros deciderà di portare con sé anche Carmen, entusiasta all’idea di unirsi al gruppo di africani per festeggiare. Tuttavia, nel bel mezzo del party, un incendio che divamperà in una stanza rovinerà l’atmosfera gioiosa, soprattutto quando le autorità troveranno un uomo bianco, ormai cadavere, tra le macerie.

Dopo alcuni giorni, i funzionari scopriranno che il defunto è un tale Bernardo Maqueda, che Francisco negherà di conoscere. Fatto sta che, alla fine, a pagare per il presunto assassinio rischierà di essere Mabalé, dato che Carmen dirà incautamente agli inquirenti che è stato l’ultimo ad entrare nella stanza che ha preso fuoco.

Un Altro Domani, spoiler: Carmen e Victor fanno una scoperta sconcertante su Francisco

Occhio perciò ai successivi sviluppi della storyline: possiamo infatti anticiparvi che Victor sarà il primo a rendersi conto del fatto che Francisco sta mentendo perché lo avrà visto parlare in più occasioni con Bernardo Maqueda. Dopo averne discusso con Carmen, che vorrà fare il possibile per fare uscire Mabalé di prigione ed evitargli una condanna a morte certa, il Velez de Guevara cercherà di raggruppare tutti gli indizi, ovviamente con l’aiuto della Villanueva, ed avrà tra le mani anche un bastone pieno zeppo di benzina, lo stesso con cui sarà stato dato il via al fuoco nella fabbrica.

Anche se le con sue indagini farà arrabbiare persino il padre Ventura (Iago Garcia), che minaccerà in malo modo di cacciarlo dalla colonia, Victor andrà fino in fondo e interrogherà anche la vedova del defunto Maqueda che, in seguito alle varie insistenze, confesserà sia a lui e sia a Carmen che Bernardo era stato pagato da Francisco affinché appiccasse il fuoco nell’azienda e potesse permettergli di appropriarsi dell’ingente somma dell’assicurazione. Una vera e propria scoperta shock che metterà Carmen di fronte ad un bivio…

Un Altro Domani, trame: Carmen non sa che fare ma Patricia…

Eh sì: da un lato Carmen saprà che denunciare Francisco è l’unico modo per fare scarcerare Mabalè, dall’altro la nostra protagonista non avrà però il coraggio di far arrestare il padre. Nel trambusto generale, a riportare la calma penserà la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) che, facendo leva sulle sue conoscenze, farà passare l’incendio alla fabbrica come un incidente e, di fatto, libererà Mabalé prima che Francisco venga accusato del crimine.

Tuttavia, anche se il caso verrà definitivamente archiviato, Carmen vorrà capire perché Francisco abbia agito in quel modo per avere i soldi dell’assicurazione. Il dialogo tra padre e figlia si concluderà quindi con un ultimatum… ma di che tipo?