Un altro domani: conosciamo l’attrice che interpreta Cloe (Gloria Camila Ortega)

Tra i protagonisti della trama moderna della soap opera spagnola Un altro domani figura Cloe, giovane impiegata dell’officina e attualmente fidanzata con Samuel Ribero. La relazione della donna con Samuel non è però delle più felici e tra di loro non sono mancati episodi che hanno rischiato di mandare a monte il rapporto, come per esempio il pettegolezzo che voleva Cloe e la sua amica Maria Naranjo impegnate in una relazione omosessuale.

Anche in futuro Cloe si contraddistinguerà come uno dei personaggi più eclettici e affascinanti del filone contemporaneo della telenovela iberica. A interpretare questo ruolo è l’attrice ventiseienne Gloria Camila Ortega. Nata in Colombia nel 1996, viene adottata in tenera età dalla cantante Rocío Jurado e dal torero José Ortega Cano, che prendono in affido anche il fratello José Fernando.

Un altro domani: la carriera di Gloria Camila Ortega

Sorella da parte materna della presentatrice Rocio Carrasco, Gloria “respira” sin da piccola un ambiente completamente votato all’arte e allo spettacolo, cosa che le consente di acquisire immediatamente una spiccata passione per lo showbiz. Nel 2015 infatti esordisce sul piccolo schermo all’interno del programma prodotto da Telecinco Mujeres y hombres e viceversa, versione spagnola di Uomini e Donne.

L’anno seguente, grazie alla fama ottenuta tra il pubblico generalista, la Ortega è una concorrente del reality show Supervivientes, venendo eliminata dopo 63 giorni di permanenza sull’isola. Continua la sua carriera nel tubo catodico come inviata per la trasmissione Déjate querer, ruolo che mantiene fino al 2021, quando abbraccia la professione di attrice nella soap opera di RTVE Dos Vidas.

È proprio la telenovela della rete pubblica spagnola a bagnare l’esordio recitativo della Ortega, che ultimamente ha dichiarato di essere rimasta entusiasta di questa avventura e di essere pronta a tornare su un set cinematografico.