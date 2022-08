Un altro domani, cast: chi è Mario Garcia (Samuel Ribero)

Mario Garcia: conosciamo l’attore che interpreta Ribero in Un altro domani

Il riscontro di pubblico ottenuto da Un altro domani non è di certo un caso isolato nei palinsesti di Canale 5: la soap opera spagnola è infatti solamente l’ultimo prodotto iberico che ha fatto fortuna nel nostro paese, entrando nel cuore dei telespettatori grazie a trame avvincenti e a personaggi ben costruiti.

Tra i protagonisti della telenovela prodotta da RTVE segnaliamo oggi il personaggio di Samuel Ribero, dipendente del laboratorio di Julia nonché fidanzato di Cloe, la quale decide di piantare in asso il compagno essendosi invaghita di Dani (un uomo conosciuto in maniera virtuale dietro al quale si scopre celarsi l’amica Maria Naranjo).

Un vero e proprio colpo di scena che segnerà il futuro di Cloe e anche quello del Ribero che, neanche a dirlo, non prenderà affatto bene la decisione dell’ormai ex compagna…

La carriera di Mario Garcia

A prestare il volto a Samuel Ribero è l’attore spagnolo Mario Garcia, giovanissimo interprete molto conosciuto nel vasto universo della serialità spagnola. Non è infatti alla prima esperienza dietro lo schermo il Garcia, che ha cominciato la propria carriera cinematografica nel 2013 grazie al cortometraggio comico T.D.K.. Nel 2017 è invece nel cast del film per la televisione Como la espuma mentre tre anni più tardi viene scritturato dalla fortunata soap opera prodotta da Antena 3 Amar es para siempre per prestare il volto al personaggio di Tito, esperienza che dura fino al 2021.

Nello stesso anno, Mario debutta sulla rete pubblica iberica nella telenovela Dos vidas, dove in queste settimane lo stiamo vedendo in onda anche in Italia nelle vesti di Samuel Ribero, ruolo che più di tutti gli ha regalato lustro e notorietà fuori e dentro i confini nazionali.