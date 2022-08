Un posto al sole, anticipazioni 11 agosto 2022: pace tra Raffaele e Ornella ma Lello…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 11 agosto 2022

Giovedì 11 agosto 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una doppia puntata che farà da anticamera al finale di stagione di venerdì prossimo. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas (non senza avervi ricordato che eccezionalmente la soap non sarà in onda il 10 agosto):

Roberto chiede a Marina di trasferirsi a Palazzo, ma lei è piena di timori e ha paura che anche stavolta tra di loro finisca come tutte le altre volte. Franco scopre quello che ha combinato Nunzio pur di trovare Chiara. Anche se un po’ imbarazzati, Silvia e Giancarlo parlano a Michele della loro prossima partenza per le vacanze.

Manuela continua a “interpretare” Micaela e dunque Serena dovrà ancora reggerle il gioco con Niko. Marina e Ferri stanno per iniziare la loro convivenza, ma una donna misteriosa comincia a gravitare intorno a Palazzo Palladini. Tra Raffaele e Ornella è tornata la pace: la donna propone a Viola di organizzare un pranzo in famiglia; intanto, però, Lello Valsano è fuori controllo e si fa minaccioso…