Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 31 agosto 2022 (ore 20.10)

Mercoledì 31 agosto 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una puntata molto importante che andrà eccezionalmente in onda in anticipo, alle 20.10. Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Niko (Luca Turco) prende una decisione clamorosa e spiazzante. Franco (Peppe Zarbo) ha dalla sua parte un aiutante inaspettato per trovare Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) stanno per rientrare a Napoli ma vengono sorpresi da un inatteso ritorno. Nonostante la sua intuizione sulla salute delle bufale si riveli veritiera, Speranza (Maria Sole Di Maio) continua a non essere per niente calcolata da papà Espedito (Antonio Conte).