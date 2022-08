Un posto al sole, anticipazioni 5 agosto 2022: arrivederci LARA!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 5 agosto 2022

Venerdì 5 agosto 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un ragazzo in crisi, un apparente addio e un piano non troppo ben congegnato… Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Chiara (Alessandra Masi) è ormai fuggita e Nunzio (Vladimir Randazzo), sempre più in crisi, non riesce a riprendersi; il ragazzo, pur di ritrovare la sua amata, appare disposto a tutto. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non sa nulla dell’accordo economico stipulato tra Marina (Nina Soldano) e Lara (Chiara Conti), intanto per quest’ultima sembra davvero giunto il momento di uscire definitivamente dalle loro vite. Determinata a prelevare campioni di sangue dalle bufale del caseificio, Speranza (Maria Sole Di Maio) intende farsi aiutare da Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco) e Castrese (Peppe Romano) per distrarre papà Espedito (Antonio Conte), ma non è detto che il piano non incontri qualche ostacolo…