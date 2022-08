Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 agosto 2022

Nonostante i tentativi di Viola, le tensioni fra Raffaele e Ornella, complice il momento di fragilità di lei e l’incapacità di lui nel darle le sicurezze di cui ha bisogno, sono destinate a crescere. Franco, Angela e Bianca sono in procinto di partire per le vacanze, mentre Nunzio cercherà di portare avanti il suo piano per rintracciare Chiara. Un’iniziativa di Mariella potrebbe non sortire su Guido l’effetto da lei sperato.

Deciso a ritrovare Chiara, Nunzio rispolvera un suo pericoloso talento per guadagnare i soldi che gli occorrono per pagare l’investigatore privato, ma i suoi progetti rischiano di infrangersi contro un vecchio rivale. Raffaele non si rassegna alla freddezza di Ornella e farà il possibile per recuperare. Malgrado gli interventi inopportuni di Cotugno, Mariella convincerà Guido a digerire una novità?

Spoiler Un posto al sole: una bella giornata finirà in tragedia?

Roberto propone a Marina di trasferirsi a Palazzo, ma lei è ancora turbata dal timore che tutto finirà male come le altre volte. Franco scopre quello che ha fatto il figlio per rintracciare Chiara. Con un po’ di imbarazzo, per il fortuito incrocio, Silvia e Giancarlo parlano a Michele della loro imminente partenza per le vacanze.

Manuela continua la sua recita nei panni di Micaela, mentre Serena si troverà nella scomoda situazione di doverle reggere il gioco con Niko. Marina e Ferri si preparano a iniziare la loro convivenza, ma una donna misteriosa si aggira intorno a Palazzo Palladini. Restaurato il clima di armonia con Raffaele, Ornella proporrà a Viola di organizzare un bel pranzo in famiglia mentre Lello Valsano, sempre più fuori controllo, continua la sua fuga.

Raffaele e Ornella sembrano aver ritrovato l’armonia perduta sia fra loro che con Viola ed Eugenio, ma nessuno di loro può immaginare che la meravigliosa giornata trascorsa insieme avrà un tragico epilogo. Alla ricerca di una nuova collaboratrice domestica, Roberto e Marina faranno la conoscenza con una ragazza enigmatica alla quale, nonostante le perplessità iniziali, potrebbero dare una possibilità. La corte serrata di mastro Peppe infastidisce Giulia, che però forse si è fatta un’idea sbagliata del pover’uomo.