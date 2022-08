Trame Un posto al sole: il crollo di Adele Picardi

“Ho solo lei“: sono state le prime parole di Adele (Sara Ricci) dopo aver appreso quanto accaduto alla figlia Susanna (Agnese Lorenzini) ad opera di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). In questi giorni, a Un posto al sole, la dolorosa vicenda occorsa proprio alla Picardi junior e a Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) è ancora al centro della scena e, ve lo anticipiamo, ancora non ha raggiunto il massimo della tensione.

Nel momento in cui scriviamo, la situazione vede più a rischio Viola, che sembra aver superato peggio l’intervento chirurgico a cui entrambe le donne sono state sottoposte, mentre per Susanna la prospettiva appare cautamente ottimista. Comunque sia, è arrivato il momento di assistere alla “decisione clamorosa” di Niko Poggi (Luca Turco) di cui già da giorni parlano le anticipazioni… ma poi come si metteranno le cose?

Spoiler Un posto al sole: Giulia e Angela cercano di aiutare Adele

Quando il clou della faccenda sarà già a monte, c’è un particolare facente parte delle trame della prossima settimana che i fan di Upas non hanno potuto fare a meno di notare: si parla di una sorta di “irreperibilità di Adele”, per via della quale le preoccupatissime Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) si metteranno alla ricerca della loro amica e andranno a casa sua per capire cosa sia successo.

Sarà questo che accadrà il prossimo 7 settembre, mentre nell’episodio in onda il giorno 8 le due Poggi cercheranno di essere di ausilio proprio ad Adele, che evidentemente avrà tanta necessità del loro aiuto. Il perché lo capiremo ovviamente in questi giorni…

Comunque sia, sappiate che lo strascico rispetto a quanto sta per accadere sarà piuttosto lungo, con tutti i nostri personaggi che a lungo appariranno scossi; la famiglia Giordano, in particolare, vivrà anche la prossima settimana dei grandi momenti di apprensione…