Spoiler Un posto al sole: Nunzio sempre più disperato per la perdita di Chiara

A Un posto al sole sembra essersi conclusa la vicenda di Chiara Petrone, la fidanzata di Nunzio (Vladimir Randazzo): la ragazza, sollecitata dall’accorato intervento in extremis di Katia Cammarota (Stefania De Francesco), ha scelto di partire da sola per salvare il suo amato da un futuro di patimenti. Lui, però, non l’ha presa bene…

La stagione in corso di Upas finisce il 12 agosto, ma faremo ancora in tempo a vedere come la disperazione per la perdita di Chiara rischi di mettere Nunzio nei guai: le anticipazioni ci dicono che, “deciso a ritrovare Chiara, Nunzio rispolvera un suo pericoloso talento per guadagnare i soldi che gli occorrono per pagare l’investigatore privato, ma i suoi progetti rischiano di infrangersi contro un vecchio rivale…“.

Trame Upas: Chiara è davvero uscita di scena?

Nunzio ricomincerà dunque a giocare pesante pur di avere il denaro necessario per ritrovare la Petrone? Vedremo, così come resta da capire come Franco (Peppe Zarbo) intenderà contrastare i guai in cui rischia di mettersi il figlio. Ma proviamo a dare uno sguardo a ciò che succederà al ritorno dalle vacanze (Upas ricomincerà il 29 agosto).

Recentemente, l’attrice Alessandra Masi ha postato sui suoi account social del materiale da cui sembra essere nuovamente sul set della soap partenopea di Rai 3, il che fa presupporre che Nunzio riesca a trovare Chiara oppure che quest’ultima ci possa ripensare e tornare a Napoli di sua spontanea volontà.

Al momento siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, ma si fa strada anche un recente rumor (assolutamente non confermato) che vorrebbe Chiara alle prese con un nuovo personaggio guest: che possa trattarsi di un consulente legale? Ora è troppo presto per separare le notizie vere dalle voci di corridoio, ma in generale la sensazione è che questa storyline non sia davvero terminata e che ci proporrà un colpo di coda autunnale. Staremo a vedere…