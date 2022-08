Un posto al sole riparte con puntate al cardiopalma

Lunedì 29 agosto ricomincia Un posto al sole e subito assisteremo agli sviluppi di quanto successo nel finale di stagione, quando Lello Valsano (Gianluca Pugliese) ha sparato nell’ultima scena. Cosa sarà successo?

Lo scopriremo alla ripresa della soap e vi anticipiamo che saranno puntate molto ma molto drammatiche. A tal proposito, vi consigliamo di non perdere per nessun motivo gli episodi dal 29 agosto al 2 settembre perché accadrà qualcosa che modificherà in senso stabile una linea narrativa che i fan della soap seguono da tempo.

Spoiler Upas: Rossella e Diego aggiorneranno Silvia su quanto accaduto

Ciò che succederà sconvolgerà tutti i personaggi di Upas, nessuno escluso, e sarà oggetto di dialogo per molto tempo. L’ultima ad avere il quadro della situazione sarà Silvia Graziani (Luisa Amatucci), perché al momento assente da Napoli. Le anticipazioni confermano che, “rientrata al lavoro e ancora scossa dagli ultimi drammatici aggiornamenti ricevuti da Rossella, Silvia ascolta partecipe i racconti di Diego e delle giornate da incubo che hanno passato tutte le persone a loro care“.

Gettiamo la maschera. Questo sito sa quello che succederà la prossima settimana, ma abbiamo fatto una scelta di non svelarlo del tutto (almeno fino a quando sarà possibile) per rispettare il lavoro degli autori, che basano il successo di una maxi-trama come questa anche sull’emozione “live” provata dai telespettatori.

Quindi per ora riassumiamo il riassumibile: il “grande shock” che tutti ormai si aspettano non è escludibile, ma a sorpresa partirà anche una dura battaglia destinata a coinvolgere il personaggio più bisognoso di protezione. Quanto a Lello Valsano (Gianluca Pugliese), Franco (Peppe Zarbo), Nunzio (Vladimir Randazzo) e Damiano cercheranno di stanarlo, anche se – ormai – il danno più grande sarà già stato fatto…

In tutto questo, non perdete di vista Adele Picardi (Sara Ricci) – che sta per tornare in scena – e poi… occhio a un nuovo personaggio che sta per irrompere nella vita di Michele (Alberto Rossi)!