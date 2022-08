Spoiler Un posto al sole: un nuovo amore per Michele Saviani?

Stasera (29 agosto) ricomincia Un posto al sole e, lo diciamo subito, le puntate di questa settimana saranno tutte dedicate in gran parte alla tragedia che incombe su Palazzo Palladini. Col passare dei giorni, però, ci sarà spazio anche per altre vicende, a cominciare da una novità di cui vi avevamo già accennato diverso tempo fa.

Cominciamo col dire che è ormai da molto che la situazione tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) si è sfasciata, tanto che lei ha attualmente una relazione con il bancario Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi). A ben pensarci, si sa invece poco o nulla del periodo che Saviani ha vissuto a Milano fino a qualche mese fa: avrà fatto conoscenze interessanti?

Trame Upas: Fabiana non sta simpatica a Rossella

Lo scopriremo a breve, perché a Upas irromperà Fabiana, una donna milanese (più giovane di Michele, da quel che si è capito) che sta per giungere in scena. La nuova arrivata sembra destinata a portare un po’ di brio nella vita del giornalista: è all’orizzonte una nuova storia sentimentale o si tratta solo di un’amicizia?

Quel che è certo è che la new entry non mancherà di provocare qualche “problemino” a livello familiare: così come a Michele non è mai stato simpaticissimo Riccardo (Mauro Racanati), il boyfriend di Rossella (Giorgia Gianetiempo), ora quest’ultima – almeno in una fase iniziale – non amerà particolarmente l’amica di suo padre. Scintille all’orizzonte?

Quel che è certo è che i numerosi estimatori della coppia Silvia & Michele, speranzosi che i due possano prima o poi tornare insieme, avranno da aspettare. Più poi che prima insomma, almeno a giudicare dalle trame che sembrano profilarsi…