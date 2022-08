Un posto al sole: la metamorfosi di NIKO, ecco contro chi si scaglia | Anticipazioni

Anticipazioni Un posto al sole: Niko deciso a proteggere suo figlio

Come ormai tutti sapete, lunedì 29 agosto ricomincia Un posto al sole e così sapremo finalmente cos’è successo in conseguenza degli spari di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). È fin troppo chiaro che i proiettili sono andati in direzione di Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini), che in quell’istante erano insieme, ma solo una delle due sarà coinvolta in maniera importante.

Insomma, la settimana si aprirà all’insegna del pericolo e, come già vi abbiamo anticipato, a un certo punto Niko (Luca Turco) forzerà la mano prendendo una decisione clamorosa e immediata. A tal proposito, molti fan hanno interpretato questo passaggio della trama come un anticipo in extremis del matrimonio tra il Poggi junior e Susanna (Agnese Lorenzini). Certo è che nelle vicende di Upas sta per rientrare anche Adele Picardi (Sara Ricci), una mamma che vivrà momenti drammatici…

Un posto al sole, spoiler: sarà Niko vs Micaela?

Nel titolo abbiamo parlato di una sorta di “metamorfosi di Niko” e ciò è dovuto a qualcosa che succederà da qui in avanti: prestissimo vedremo il giovane diventare molto più duro e deciso rispetto a come lo abbiamo sempre visto. Il ragazzo dovrà in fretta scrollarsi di dosso il momento difficilissimo che avrà appena vissuto per pensare esclusivamente al piccolo Jimmy (Gennaro De Simone).

Niko, in pratica, vorrà evitare al figlio delle nuove e ulteriori sofferenze e quindi deciderà senza remore di scagliarsi contro la persona che secondo lui è più in grado di creare problemi da questo punto di vista. Niko vs Micaela (Gina Amarante) sarà quindi una trama portante delle prossime settimane: battaglia legale in arrivo?