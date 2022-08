Un posto al sole: è morta Carmen Scivittaro (Teresa Diacono)

Upas news: la scomparsa dell’attrice Carmen Scivittaro

Proprio alla vigilia di un giorno festoso e vacanziero qual è Ferragosto, arriva una notizia davvero spiacevole per tutti i fan di Un posto al sole e in generale della lunga serialità televisiva.

Nella giornata di domenica 14 agosto è infatti venuta a mancare Carmen Scivittaro, l’indimenticabile Teresa Diacono della soap partenopea di Rai 3. L’attrice, storica presenza della trasmissione, non appariva più in in video dal 2018 e la sua assenza era stata giustificata facendo stabilire Teresa in pianta stabile a Indica, dove in seguito l’aveva raggiunta anche il marito Otello (Lucio Allocca).

La notizia è stata confermata anche dall’attore Alberto Rossi (Michele Saviani), che attraverso il suo profilo Instagram ha dedicato un pensiero alla collega scomparsa oggi: “Ora sarà VERAMENTE tutto diverso, tutto…“.