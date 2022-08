Una vita, anticipazioni 1 e 2 settembre 2022: Valeria rivede Rodrigo!

Anticipazioni puntata 1446 di Una vita di giovedì 1 e venerdì 2 settembre 2022

Lolita decide di vedersela con Ramon per il denaro che lui ha nascosto, ma l’uomo non intende fornire spiegazioni; lei tenta allora di indagare con Fidel, che però afferma di non saperne niente e cerca di tranquillizzarla. Felipe chiede a Dori di ridargli il diario e le annuncia che assumerà nuovamente i farmaci.

Guillermo e Azucena si imbattono casualmente l’uno nell’altra e subito si rifà viva l’intesa, interrotta tuttavia dall’intervento di Angel. Hortensia vuole sfruttare personalmente i terreni della tenuta di famiglia. Rodrigo fugge e irrompe a casa di Valeria. Quest’ultima, dopo essersi sentita male per la sorpresa, gli chiede di dirle finalmente tutta la verità.