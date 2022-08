Una vita, anticipazioni 24 e 25 agosto 2022: Rodrigo è stato localizzato!

Anticipazioni puntata 1442 di Una vita di mercoledì 24 e giovedì 25 agosto 2022

Tra Ramon e Lolita avviene un riavvicinamento, ma lui sta tramando qualcosa insieme a Fidel Soria e chiede aiuto a José Miguel per vendere dei terreni. David e Valeria sognano una nuova vita in America, intanto Aurelio mostra a Marcelo i nuovi laboratori e intima a Luis di darsi da fare per costringere i commercianti a vendere i loro locali. Il quartiere di Acacias si risveglia imbrattato di scritte assurde e offensive e si stringe intorno a Fabiana, Lolita e Inma.

Guillermo vede Azucena mentre è intenta a salire sull’auto di Angel per recarsi all’opera e a quel punto accetta un invito di Claudia. Pascual e Hortensia hanno un litigio e lui rimprovera alla donna la sua alterigia. A Genoveva giunge un telegramma: Rodrigo Lluch è stato localizzato a Marburgo.