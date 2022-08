Una vita, anticipazioni 26 e 27 agosto 2022: Lolita e Fidel pranzano insieme ma Ramon…

Anticipazioni puntata 1443 di Una vita di venerdì 26 e sabato 27 agosto 2022

Marcelo dice ad Aurelio che Genoveva ora sa dove si trova Rodrigo, ma Quesada è già informato: ha deciso di lasciare che la Salmeron faccia tutto e di aspettare pazientemente l’arrivo dello scienziato. Inoltre, Aurelio ha detto a David che non lo ucciderà se terrà Valeria ad Acacias, ma lui intende egualmente fuggire con la sua amata.

Ignacio conferma che Genoveva è incinta, ma lei gli chiede dei contatti per abortire. Quando il medico non intende accontentarla, lei lo minaccia di informare Alodia dei suoi tradimenti. Luzdivina scopre da Lolita il passato di Genoveva e spiffera tutto a Marcelo. I vicini chiedono l’aiuto di David per fermare Manas. Lolita e Fidel pranzano fuori insieme e Ramon non nasconde il proprio disappunto alla nuora.