Una vita, anticipazioni 28 e 29 agosto 2022: Rodrigo vede baciarsi Valeria e David

Anticipazioni puntata 1444 di Una vita di domenica 28 e lunedì 29 agosto 2022

David riesce a convincere Manas a scomparire, successivamente informa Lolita, Fabiana e Pascual che a voler prendere possesso dei loro locali è Aurelio Quesada. Servante e Jacinto tentano di vendere il succo fatto con le arance che ha regalato loro Pascual, ma vengono sorpresi da Fabiana e Inma che li costringono immediatamente a rinunciare. A Ramon – tramite José Miguel – giunge un’offerta molto bassa per i terreni di Huelva, ma decide di accettare lo stesso; Lolita lo scopre e gli chiede il perché abbia accettato, ma lui taglia corto.

Dopo una nuova lite in pubblico tra Hortensia e Pascual, Liberto parla alla cognata dell’aiuto finanziario che l’uomo ha concesso loro, lasciandola senza parole. Felipe e Dori ammettono di amarsi e si baciano. David e Valeria amoreggiano per strada, ma non sanno che Rodrigo Lluch, rintracciato da Genoveva, li sta vedendo!