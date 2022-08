Una vita, anticipazioni dal 28 agosto al 3 settembre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 28 agosto a sabato 3 settembre 2022:

David convince Manas a sparire dalla circolazione, dopodiché informa Lolita, Fabiana e Pascual che è Aurelio Quesada a volersi impossessare dei loro locali. Servante e Jacinto cercano di vendere il succo fatto con le arance che ha regalato loro Pascual, ma Fabiana e Inma li sorprendono e li costringono a rinunciare. Ramon riceve tramite José Miguel un’offerta molto bassa per i terreni di Huelva, ma decide di accettare comunque; Lolita lo scopre e gli chiede spiegazioni, ma lui taglia corto.

Dopo l’ennesima lite in pubblico tra Hortensia e Pascual, Liberto sbotta e racconta alla cognata dell’aiuto economico che l’uomo ha concesso loro, lasciandola sconvolta. Felipe e Dori ammettono di nutrire dei sentimenti l’uno per l’altra e si baciano. David e Valeria amoreggiano per strada, ignari del fatto che Rodrigo Lluch, rintracciato da Genoveva, è arrivato ad Acacias e li sta spiando.

Una vita, spoiler: Ramon ordina a Fidel di allontanarsi da Lolita

Genoveva offre a Rodrigo l’opportunità di recuperare l’amore di Valeria, in cambio della formula del gas nervino da lui scoperta; nel frattempo, la donna fa pressione su Ignacio affinché la aiuti a interrompere la gravidanza. Maruxina scopre che nelle riviste che acquista per Alodia ci sono dei biglietti per partecipare al sorteggio di un viaggio a San Sebastian, dove potrebbe frequentare il bel mondo, suscitando l’invidia dell’ex domestica.

Lolita viene a sapere che Ramon ha ritirato dalla banca un’ingente quantità di denaro. Fabiana informa David che nel quartiere si terrà un’assemblea per decidere come comportarsi con Aurelio Quesada; dopo qualche tentennamento, l’uomo accetta di partecipare e di diventare il portavoce del quartiere. Guillermo confessa a Claudia di essere attratto da Azucena e la ragazza lo schiaffeggia.

Lolita affronta Ramon per il denaro che ha nascosto, ma lui si rifiuta di darle spiegazioni. La donna prova allora a indagare con Fidel, ma lui dice di non saperne nulla e cerca di tranquillizzarla. Felipe chiede a Dori di restituirgli il diario e le comunica che ricomincerà ad assumere i farmaci.

Guillermo e Azucena si incontrano per caso e tra i due riaffiora subito l’intesa, interrotta pero’ dall’intervento di Angel. Hortensia decide di sfruttare personalmente i terreni della tenuta di famiglia. Rodrigo riesce a scappare e si presenta a casa di Valeria. La donna, dopo avere avuto un mancamento per la sorpresa, gli chiede di dirle finalmente tutta la verità.

Durante il confronto tra i coniugi Lluch si presenta all’improvviso Genoveva, che fa portare via l’uomo e minaccia Valeria di rivalersi su David se suo marito non le rivelerà la formula del gas tossico. Hortensia si mette in testa di trasformare in un vigneto i terreni di Burgos e di avviare un’impresa vinicola. Ramon impone a Fidel di allontanarsi da Lolita per non metterla in pericolo e non farla soffrire.