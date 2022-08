Una vita, anticipazioni 30 e 31 agosto 2022: Genoveva offre a Rodrigo un’opportunità…

Anticipazioni puntata 1445 di Una vita di martedì 30 e mercoledì 31 agosto 2022

Genoveva dà a Rodrigo una chance per riprendersi Valeria, se lui contraccambierà con la formula del gas nervino da lui scoperta; infanto la Salmeron fa pressing su Ignacio perché la aiuti a interrompere la gravidanza. Maruxina scopre che nei giornali che compra per Alodia ci sono dei biglietti per prendere parte al sorteggio di un viaggio a San Sebastian, dove potrebbe frequentare il bel mondo; Alodia ne è invidiosa…

Lolita apprende che Ramon ha stranamente ritirato moltissimi soldi dalla banca. Fabiana informa David che ad Acacias avrà luogo un’assemblea per decidere come comportarsi con Aurelio Quesada; dopo qualche titubanza, l’uomo accetta di partecipare e di essere il portavoce del quartiere. Guillermo rivela a Claudia di essere attratto da Azucena e a quel punto la ragazza le molla uno schiaffo!