Una Vita: Genoveva, chi è la neonata nei suoi album? Anticipazioni

Una vita: l’ultimo grande mistero da svelare

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita tutti i riflettori saranno puntati su Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Dopo aver accettato a fatica l’idea di aspettare un erede dal marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria), la dark lady si macchierà infatti di un gesto estremo che rimetterà in discussione tutto quanto. Ciò farà da apripista ad un mistero che verrà scoperto dal maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) e dalla cuoca Luzdivina (Noelia Marlò)…

Una Vita, news: Genoveva tenta di togliersi la vita!

La storyline comincerà a complicarsi nel momento in cui Genoveva riceverà una telefonata dal cugino Ivan, residente a Bilbao (la sua città natia). Appena scoprirà che la madre dell’uomo ha spifferato in punto di morte ad una tale Gabriela (Lydia Pavon) un segreto che avrebbe dovuto portare con sé nella tomba, la Salmeron cadrà nello sconforto più totale e osserverà nervosamente la foto di una neonata (custodita all’interno di un cassetto chiuso a chiave).

Nel giro di qualche ora, al termine di uno scontro piuttosto acceso con l’ex marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Genoveva entrerà ancora di più in crisi, tant’è che tenterà il suicidio ingerendo l’intero flacone di sonniferi di Marcelo…

Una Vita, trame: Genoveva perde il bambino!

Fortunatamente, lo stesso maggiordomo si renderà conto di ciò che Genoveva ha fatto ed allerterà il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres), che riuscirà a salvare la vita della donna e del bambino che ha in grembo.

Tuttavia, le condizioni di salute della donna saranno ancora decisamente compromesse, cosa che farà andare su tutte le furie Aurelio: a un certo punto quest’ultimo cercherà di strangolarla (salvo essere interrotto da Marcelo) non appena la consorte gli dirà che preferisce morire piuttosto che dare alla luce un erede dei Quesada.

In ogni caso, anche se la furia omicida di Aurelio verrà placata, Genoveva non potrà portare a termine la sua gravidanza: nelle ore successive, la cattivona della soap comincerà infatti ad avere delle grosse perdite di sangue e, al termine di una visita, Ignacio non potrà fare altro che comunicare a Marcelo e a Luzdivina che la loro signora ha perso il figlio che aspettava.

Una Vita, spoiler: chi è la neonata che compare negli album di Genoveva?

Incassato il “colpo”, Marcelo e Luzdivina si confronteranno sull’ultima disgrazia occorsa alla Salmeron, con l’uomo che sottolineerà che non è la prima che la signora soffre un aborto, visto che le era capitato in passato quando era sposata con Felipe.

Appresa la cosa, Luzdivina si farà quindi scura in volto e dirà a Marcelo che deve fargli vedere una cosa. Dopo qualche secondo, la cuoca si presenterà nel salone dell’appartamento con in mano un album di fotografia, asserendo che Genoveva lo teneva nascosto in un cassetto che le ha chiesto di aprire soltanto qualche ora prima della perdita del bimbo.

Luzdivina e Marcello si concentreranno dunque sulle foto di una neonata, risalenti a circa vent’anni prima, e si domanderanno chi possa essere. E il mistero sarà presto servito…