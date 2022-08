Spoiler Una vita: niente nuovo figlio per Genoveva

Nessun erede all’orizzonte per Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nelle ultimissime puntate italiane di Una Vita, la dark lady farà di tutto per evitare che il bambino che ha in grembo nasca e, alla fine, riuscirà nel suo intento. Vediamo dunque in che modo avverrà questa svolta nella storyline…

Una Vita, news: Genoveva e la strana telefonata

Tutto partirà nell’istante in cui Genoveva riceverà la telefonata del cugino Ivan, residente a Bilbao, ossia il suo paese natale. L’uomo metterà dunque la Salmeron al corrente del fatto che la madre, in punto di morte, ha confessato alla giovane Gabriela (Lydia Pavon) un segreto che, stando agli accordi presi, avrebbe dovuto portare con sé nella tomba.

Fatto sta che, in seguito alla strana conversazione, Genoveva inizierà a comportarsi in maniera decisamente insolita, tanto che cercherà un dialogo con l’ex marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e resterà attonita quando l’uomo le dirà che spera che la gravidanza non vada a buon termine perché nessun bambino merita di avere una madre come lei. Tali parole spingeranno la Salmeron a compiere un gesto estremo…

Una Vita, trame: Genoveva tenta il suicidio e Aurelio…

Eh sì: presa dallo sconforto più totale, Genoveva ingerirà l’intero flacone dei sonniferi del maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria). Quest’ultimo si renderà conto fortunatamente di ciò che la sua signora avrà fatto ed allerterà immediatamente il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres), che salverà sia lei e sia il nascituro.

Tuttavia, le condizioni di salute della Salmeron saranno ancora piuttosto cagionevoli, dato che Ignacio raccomanderà a Marcelo di utilizzare la massima prudenza, poiché la paziente potrebbe tornare a stare male da un momento all’altro. Da un lato il maggiordomo cercherà di seguire l’ordine del medico, dall’altro Aurelio andrà in escandescenze quando la moglie, nel bel mezzo di un litigio, asserirà che preferirebbe morire piuttosto che dare una continuazione alla dinastia del Quesada.

Ciò porterà Aurelio al punto di tentare di strangolare Genoveva, anche se fortunatamente verrà interrotto da Marcelo, che lo inviterà per l’ennesima volta ad usare la testa e gli ricorderà che in Spagna verrebbe subito arrestato qualora uccidesse davvero la moglie.

Una Vita, spoiler: Genoveva perde il bambino!

Recepito il “consiglio” di Marcelo, Aurelio farà quindi mea culpa e giurerà a se stesso che non farà più nulla di avventato che possa mettere a rischio la nascita del suo stesso figlio. Tale intenzione però non basterà, dato che qualche ora dopo Genoveva comincerà ad avere grosse perdite di sangue e dolori lancinanti al ventre.

Nonostante il tempestivo intervento, che avverrà poiché verrà avvisato da Marcelo e da Luzdivina (Noelia Marlò), Ignacio non potrà fare nulla per evitare il peggio e la Salmeron perderà il bambino.

La risoluzione tragica porterà così a ulteriori conseguenze per Genoveva? Aurelio se la prenderà con lei e tenterà ancora una volta di ucciderla? Non è affatto detto, visto che durante quei concitati momenti il Quesada finirà tra le mani di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), intenzionato a farlo fuori prima che sia troppo tardi…