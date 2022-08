Una vita, anticipazioni dal 22 al 27 agosto 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 22 a sabato 27 agosto 2022:

Valeria e David progettano di fuggire insieme negli Stati Uniti ma, quando David incontra Aurelio insieme al suo sicario, apparentemente torna a offrire i suoi servigi al suo ex padrone. Liberto e Hortensia litigano per la mancanza di rispetto che la donna ha per Pascual; l’invito di Angel ad Azucena all’opera, nel palco privato che la sua famiglia ha al Teatro Real, fa ben sperare le sorelle Rubio. Aurelio e Marcelo pensano che Genoveva sia incinta, ma la donna si rifiuta di accettarlo.

Dori fa una telefonata all’estero dalla pensione, sollevando i sospetti di Fabiana. Lolita si interessa al rapporto tra il suocero e Fidel; nel frattempo, Ramon chiede aiuto a Josè Miguel per vendere alcuni terreni e si fa promettere che manterrà il segreto. Servante riesce a convincere Alodia a investire nel commercio delle arance.

Una vita, spoiler: Rodrigo è stato trovato

Ramon e Lolita si riavvicinano, ma Ramon sta tramando qualcosa con Fidel e chiede aiuto a Josè Miguel per vendere dei terreni. Mentre David e Valeria sognano una nuova vita negli Stati Uniti, Aurelio mostra a Marcelo i nuovi laboratori e ordina a Luis di passare alle vie di fatto per costringere i commercianti a vendere i propri locali. Il quartiere si risveglia imbrattato di scritte offensive e si stringe intorno a Fabiana, Lolita e Inma.

Guillermo vede Azucena salire sulla macchina di Angel per andare all’opera e accetta un invito di Claudia. Pascual e Hortensia litigano e Pascual rimprovera alla donna la sua alterigia. Genoveva riceve un telegramma: Rodrigo Lluch è stato finalmente localizzato a Marburgo.

Marcelo informa Aurelio che Genoveva ha scoperto dove si trova Rodrigo, ma Quesada sa già tutto: ha deciso di lasciare il lavoro sporco a Genoveva e di attendere con pazienza l’arrivo dello scienziato. Inoltre, ha detto a David che se terrà Valeria ad Acacias lo lascerà in vita, ma lui è deciso a fuggire con la sua amata. Ignacio conferma la gravidanza di Genoveva e la donna gli chiede dei contatti per abortire. Quando il medico si rifiuta, lei lo minaccia di informare Alodia dei suoi tradimenti.

Luzdivina scopre da Lolita il passato di Genoveva e racconta tutto a Marcelo. I vicini chiedono aiuto a David per fermare Manas. Lolita e Fidel pranzano fuori insieme e Ramon mostra il proprio disappunto alla nuora.