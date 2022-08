Una vita, anticipazioni dal 4 al 10 settembre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 4 a sabato 10 settembre 2022:

Ramon rassicura Lolita e le promette che non farà mai nulla per danneggiarla, ma poi raggiunge Fidel in uno scantinato dove un uomo incappucciato viene tenuto prigioniero. Genoveva, decisa ad abortire, ottiene da Ignacio il contatto di una mammana e la chiama per accordarsi, ignara del fatto che Marcelo sta origliando la telefonata.

Fidel porta Ramon dall’uomo che ha arrestato, Leonardo, il responsabile dell’attentato anarchico; al cospetto dell’uomo che ha causato la morte di Carmen e Antonito, Ramon viene colto da propositi di vendetta. Jacinto e Casilda si ingegnano per trovare un modo che consenta a Maruxina di vincere il viaggio a San Sebastian a cui tiene tanto. Guillermo propone a Fabiana e Servante di organizzare un ballo alla pensione per raccogliere fondi e riparare il camino.

Informato da Marcelo che Genoveva ha intenzione di interrompere la gravidanza, Aurelio si propone di impedirglielo. Liberto rivela a Pascual che Hortensia ha intenzione di piantare dei vigneti nella tenuta di Burgos; l’uomo gli fornisce dei consigli, che Liberto apprezza molto. David e i vicini di Acacias organizzano una protesta contro i piani immobiliari di Aurelio nel quartiere.

Una vita, spoiler: Aurelio sequestra Rodrigo

Fidel regala a Lolita uno scialle e un giocattolo per Moncho per scusarsi del suo comportamento a cena, in cui ha parlato solo degli anarchici. Leonardo, recluso, si rifiuta di vuotare il sacco e pare che la polizia voglia passare alle maniere forti per farlo cantare. David ha visto Valeria baciare Rodrigo e non sa più se lottare per il suo amore o gettare la spugna e andarsene. Felipe gli consiglia di restare. Hortensia accorda ad Azucena il permesso per aiutare Servante e Fabiana a organizzare il ballo di beneficenza.

Aurelio rivela a Genoveva di essere al corrente della gravidanza e del fatto che lei vuole interromperla; le intima quindi di portarla avanti ma Genoveva si rifiuta. Fra loro non ci sarà che la condivisione dei benefici economici derivanti dalla loro collaborazione. Dori conclude la sua ricerca e la invia al luminare della psicologia Ferenczi, in Austria.

Cuevas viene ucciso da Aurelio che sequestra Rodrigo perché vuole impossessarsi della formula per il gas tossico. Nonostante le torture subite, Rodrigo non è disposto a rivelare il prezioso segreto perché sa che Aurelio lo userebbe per loschi fini. Felipe prega Dori di non andarsene ed entrambi cedono ai propri sentimenti, consumando la prima notte d’amore insieme. Guillermo confessa ad Azucena di essere innamorato di lei ma, quando sono sul punto di baciarsi, Azucena cambia idea perché il gesto è indecoroso, dato che la ragazza ha già un altro pretendente.

Servante e Jacinto cercano di promuovere il ballo di beneficenza distribuendo dei volantini nel quartiere. Fidel racconta a Ramon che Leonardo non ha voluto collaborare ed è rimasto accidentalmente vittima delle pressioni di un collega. Su ordine di Aurelio, Marcelo droga il tè di Genoveva con un potente sonnifero, in modo che la donna non possa incontrare la mammana e abortire.