Spoiler Una vita: l’audizione di danza di Azucena è stata sabotata?

Il sogno di Azucena Rubio (Judith Fernandez) di diventare una ballerina professionista rischierà di andare letteralmente in fumo a causa di un’audizione andata male. Tutto ciò avverrà nel corso delle restanti puntate italiane inedite di Una Vita, anche se Guillermo Sacristan (Julio Pena) capirà che c’è sotto qualcosa di strano…

Una Vita, news: Azucena e l’audizione al teatro Reale

Tutto partirà in seguito al fidanzamento ufficiale tra Azucena e Guillermo. Quest’ultimo spronerà la ragazza a presentarsi ad un’audizione per entrare a far parte del Balletto Reale della capitale e cercare così di affermarsi dal punto di vista professionale. Anche se il casting andrà nel migliore dei modi, almeno secondo il parere del Sacristan, la Rubio verrà comunque scartata, cosa che la porterà a pensare di dover forse valutare altre ipotesi di realizzazione al di là del ballo.

Nel giro di qualche giorno, mentre starà ancora cercando di consolare Azucena per la delusione ricevuta, Guillermo avrà però un’intuizione che cambierà decisamente le carte in tavola…

Una Vita, news: Guillermo scopre che Jerónimo López-Saldaña conosce il direttore del teatro e…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Guillermo scoprirà che il direttore del teatro del Balletto Reale conosce Jerónimo López-Saldaña (Antonio del Olmo), padre di Angel (Ismael Abadal), l’ex pretendente di Azucena, ed avrà come l’impressione che il provino della sua amata sia stato sabotato.

Tale tesi troverà conferma anche quando Liberto (Jorge Pobes) deciderà di indagare più a fondo sulla questione ed avrà la certezza del fatto che è stato proprio López-Saldaña ad ingaggiare la commissione che ha valutato la nipote. Da quel momento, sia l’uomo e sia Guillermo non avranno dubbi: il casting è stato appositamente manovrato!

Una Vita, spoiler: le Rubio pronte ad intervenire in favore di Azucena ma…

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Da un lato Liberto e Guillermo, invitati da Rosina (Sandra Marchena) e Hortensia (Amaia Lizzarralde) a fare qualcosa, penseranno di montare una sorta di protesta in favore di Azucena, almeno per garantirle un altro provino svolto con tutta l’onestà del caso. Dall’altro la giovane Rubio non riterrà giusto agire in tale maniera poiché temerà che le proteste possano portarle più danni che benefici, segnando per sempre la sua ipotetica carriera qualora non dovessero andare a buon fine.

Insomma, Azucena inviterà tutti a mantenere la calma, ma ciò basterà a frenare i suoi parenti?