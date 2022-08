Uomini e donne presto al via, scelte le due nuove troniste

Manca poco per l’avvio ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne, che quest’anno festeggerà i ventisette anni di trasmissione sulla rete ammiraglia Mediaset. In attesa di scoprire le novità che riguarderanno uno dei format più amati della televisione italiana, sono state annunciate le prime due troniste.

Si tratta di volti già noti al grande pubblico proprio grazie alla partecipazione, negli scorsi anni, al talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Scopriamo dunque insieme chi saranno le due bellissime ragazze che occuperanno il trono del programma di Canale 5.

Lavinia Mauro tronista a Uomini e donne

La prima che vi facciamo conoscere è Lavinia Mauro, ventiseienne originaria della provincia di Roma e studentessa di scienze politiche. Nata in una famiglia borghese della Capitale, la ragazza ha anche una sorella con la quale, come da lei stessa raccontato, litiga sovente. Il motivo per cui Lavinia ha deciso di affidarsi a Uomini e Donne per trovare la sua anima gemella va ricercato in alcune delusioni amorose che hanno disilluso la giovane verso il più nobile dei sentimenti. La Mauro ha altresì dichiarato di cercare un uomo paziente e tenace, che non le faccia mancare nulla e soprattutto sia sportivo e dinamico.

Federica Aversano tronista a Uomini e donne

Diametralmente opposta è invece la storia di Federica Aversano, nella scorsa stagione corteggiatrice di Matteo Ranieri. Dopo la delusione patita per via del tronista ligure, la ventottenne casertana ha deciso di rimettersi in gioco e tentare di nuovo la fortuna nella trasmissione pomeridiana. La Aversano, orfana di padre da quando aveva otto anni, ha da sempre un rapporto conflittuale con il sesso opposto ma non smette di sognare di trovare un uomo simpatico e che soprattutto non sia uno sbruffone.

Entrambe le ragazze si sono dette pronte a cominciare questa nuova grande avventura a Uomini e Donne, che si appresta a ricominciare dopo la canonica pausa estiva!