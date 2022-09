19 settembre: Beautiful, Una vita, Un altro domani e Il paradiso delle signore saltano!

È rarissimo che – in una giornata compresa tra lunedì e venerdì – così tante soap opera non rispettino l’appuntamento quotidiano con i loro telespettatori. Ma è quello che accadrà oggi, lunedì 19 settembre, e il motivo ovviamente già noto.

Quella odierna è infatti la giornata in cui si svolgono i funerali della regina Elisabetta II e per l’occasione il daytime di Rai 1 e di Canale 5 subisce profonde modifiche: molte ore saranno dedicate a seguire i suddetti funerali e per questo non andranno in onda tutte le soap che affollano la programmazione del pomeriggio (ma anche la première di Uomini e donne è rimandata a domani).

Non troveremo dunque in onda su Rai 1 Il paradiso delle signore, la cui puntata prevista per oggi è stata tuttavia già proposta ai telespettatori essendo andata in onda sabato scorso. Per quanto riguarda Mediaset, Beautiful, Una vita e Un altro domani saltano e riprenderanno normalmente dalla giornata di domani.

Nulla cambia, invece, per le soap in onda nella fascia preserale e di access prime time: Tempesta d’amore su Rete 4 e di Un posto al sole su Rai 3 andranno in onda come sempre al loro consueto orario.