Uomini e donne spoiler: Federica discute con Tina

Prossimamente a Uomini e Donne assisteremo alle prime problematiche che si presenteranno sul percorso di Federica Aversano, la nuova tronista della trasmissione. La donna, infatti, si scontrerà ben presto con l’opinionista Tina Cipollari, che non vedrà di buon occhio alcuni atteggiamenti della ventinovenne casertana.

Tutto nascerà quando Federica, insoddisfatta di un suo corteggiatore, si lascerà andare a un duro sfogo in puntata che manderà su tutte le furie la Cipollari; quest’ultima accuserà la tronista di essere troppo pretenziosa, paragonandola in un moto di rabbia alla collega del trono over Gemma Galgani.

Uomini e donne over: Riccardo si scontra con un corteggiatore di Ida

Per quanto riguarda proprio il trono over, occhio a come Ida Platano elaborerà la delusione rimediata dopo la seconda rottura con Alessandro Vicinanza. La donna infatti deciderà di ricominciare immediatamente a conoscere nuovi pretendenti, accogliendo a centro studio due corteggiatori.

Neanche a dirlo, Riccardo Guarnieri darà vita a un acceso scontro con uno dei due nuovi cavalieri scesi appositamente per la sua ex, costringendo Maria De Filippi a intervenire e a mediare tra i due litiganti per arrivare alla pace. Per scoprire tutti i dettagli non resta che aspettare le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.