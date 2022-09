Arrivederci Terra amara!

Terra amara sospesa, ma riprenderà presto!

Quella di venerdì 16 settembre è per l’ora l’ultima puntata di Terra amara proposta da Canale 5. Ciò avviene perché, a partire da martedì 20 settembre, nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset tornano in onda gli appuntamenti tipici della stagione autunnale e invernale: Uomini e donne e le mini-puntate quotidiane di Amici e del Grande Fratello Vip.

Tutti questi ritorni faranno sì che la telenovela turca, che tanto è piaciuta al pubblico durante l’estate che si va chiudendo, sarà momentaneamente sospesa.

Attenzione però: Yilmaz, Zuleyha e tutti gli altri protagonisti della soap non andranno in pausa per tutta la stagione tv, ma solo per alcuni mesi: già sappiamo infatti che Una vita prossimamente terminerà per sempre (ben prima di fine anno, se la messa in onda degli episodi si manterrà al ritmo attuale) e, da quel che si sa, sarà proprio Terra amara a prendere il suo posto alle 14,10.

Quindi i fan delle vicende ambientate a Cukurova dovranno avere solo un po’ di pazienza e tra non troppo tempo riavranno stabilmente il loro programma preferito. Altre notizie di Terra amara su Telegram.