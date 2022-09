Avetrana – Qui non è Hollywood, serie tv su Disney+ con Vanessa Scalera | Al via le riprese

Avetrana – Qui non è Hollywood, serie sull’omicidio di Sarah Scazzi

L’omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie tv: Disney+ ha infatti annunciato l’inizio in Puglia delle riprese di Avetrana – Qui non è Hollywood, una serie tv originale tratta dal libro Sarah: la ragazza di Avetrana (di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni).

Nel cast, diretto da Pippo Mezzapesa, spicca un nome di peso della serialità italiana: Vanessa Scalera (la Imma Tataranni di Rai 1) che porterà in scena l’ambigua zia Cosima, principale sospettata insieme alla figlia Sabrina (Giulia Perulli) del brutale omicidio che tolse la vita alla quindicenne pugliese qui interpretata da Federica Pala. Zio Michele invece avrà il volto di Paolo De Vita. Completano il parterre: Imma Villa (mamma Concetta), Giancarlo Commare (Ivano, il giovane “conteso” dalle due cugine) e Anna Ferzetti (la giornalista Daniela).

Avetrana serie tv: il cast

La storia, tristemente nota, inizia il 26 agosto 2010 quando Sarah Scazzi, una timida quindicenne di Avetrana, un piccolo comune situato nel Salento, esce di casa per non farne più ritorno. Ad attenderla c’è la cugina Sabrina che, nella sua casa di via Deledda, l’aspetta per andare al mare. Mamma Concetta, preoccupata per la sua bambina, insieme agli abitanti del posto dà inizio alle ricerche ma i giorni passano e della bionda e gracile adolescente si sono perse le tracce.

Dopo quarantadue giorni dalla scomparsa, una confessione choc di zio Michele durante un interrogatorio porta alla luce nuovi e macabri dettagli sull’oscura vicenda: “l’ho strangolata nel garage vicino casa e l’ho buttata nella buca”. Sarah viene trovata morta in una cisterna profonda un’ottantina di centimetri con il corpo ricoperto d’acqua.

Sceneggiata dallo stesso regista Mezzapesa insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino, la serie – in quattro episodi da 20 minuti ciascuno – racconterà la tragedia che dodici anni fa sconvolse l’Italia, e lo farà dal punto di vista dei protagonisti: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima.