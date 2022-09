Beautiful, anticipazioni dall’11 al 17 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 11 a sabato 17 settembre 2022

Brooke fa un servizio fotografico per una rivista ma, ritratto con un dolce stratagemma, sulle foto c’è anche Ridge. Finn vorrebbe sposarsi subito con una cerimonia casalinga, ma Steffy frena: vuole conoscere i genitori di lui, che però mostra reticenza.

Zende e Paris parlano di Quinn come di uno scampato terremoto, ma Quinn è sempre sulla breccia e Carter continua a rischiare andando a letto con lei. Quinn e Carter sono l’una tra le braccia dell’altro a casa di lui.

Eric videochiama Carter e per poco non lo scopre con Quinn; quest’ultima dice a Carter che non vuole più fargli correre rischi, ma Carter sembra voler continuare la storia con lei. Brooke chiede a Ridge di assumere il ruolo di co-amministratore finché Steffy non tornerà a lavorare a tempo pieno.

Spoiler Beautiful: Carter salva la collezione di gioielli di Quinn

Paris va da Steffy per parlare della Fondazione e canta una canzone per far addormentare Hayes. Carter tenta di far cambiare idea a Quinn ma lei, per il bene di lui, gli dice che tra loro due è finita.

Steffy e Finn, venuti a sapere che Paris – ora che la sorella Zoe si è trasferita a Parigi – vive in albergo, le offrono di trasferirsi a casa loro. Brooke chiede ad Eric come procede con il divorzio. Ridge è lieto che suo padre abbia perdonato Carter, anche se tutti sono rimasti delusi dal suo comportamento. Brooke è certa che la colpa sia tutta di Quinn.

Paris si trasferisce temporaneamente a casa di Steffy e ne è felice. Wyatt chiede a sua madre come abbia potuto mandare all’aria il suo matrimonio. Quinn spiega a lui e a Flo che la sua relazione con Carter ha profondamente ferito suo marito.

Eric comunica a Ridge e a Carter di non voler più vedere Quinn alla Forrester e di voler eliminare la sua linea di gioielli. Ma Carter lo convince a ripensarci: la farà lavorare fuori sede. Wyatt continua a sgridare Quinn, ma lei lo lascia per andare a casa di Carter. Quest’ultimo le ha chiesto di vedersi per dirle che ha salvato la sua collezione di gioielli.

Carter e Quinn ripensano con nostalgia alla loro relazione, anche se hanno deciso che deve finire. Brooke e Ridge parlano ancora di Quinn e Brooke è delusa del fatto che non sia del tutto sparita dalle loro vite, ma Ridge la convince che perdere la collezione di gioielli sarebbe stato un ingente danno economico per l’azienda.