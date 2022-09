Beautiful, anticipazioni 12 settembre 2022: Thomas preferisce non denunciare Justin

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 12 settembre 2022

Bill Spencer (Don Diamont) è deciso a non perdonare Justin Barber (Aaron D. Spears). Thomas (Matthew Atkinson) persuade il padre a non denunciare Justin: sa bene cosa significhi perdere la ragione. In più, se Bill dovesse creare loro nuovi problemi, potrebbero davvero aver bisogno di Justin. Quinn (Rena Sofer) scopre che Eric (John McCook) si è disfatto del suo ritratto dandolo a Carter (Lawrence Saint-Victor). Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) chiamano il figlio Hayes Forrester Finn, così che abbia anche il cognome della madre. I due sono molto felici.