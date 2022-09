Beautiful, anticipazioni 14 settembre 2022: Steffy vorrebbe conoscere i genitori di Finn

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 14 settembre 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) spiega a Finn (Tanner Novlan) le proprie motivazioni per non affrettarsi all’altare, che niente hanno a che fare con Liam (Scott Clifton): è Finn l’uomo che vuole. La ragazza vorrebbe però, almeno, conoscere prima i genitori del futuro marito. L’articolo su Brooke (Katherine Kelly Lang) era in realtà un articolo su lei e Ridge (Thorsten Kaye) come coppia iconica della moda. Il pezzo, però, una volta pubblicato, li dipinge come co-amministratori delegati della Forrester Creations, carica che Ridge, in realtà, condivide con la figlia. Lui ha fretta di far rettificare l’articolo, mentre Brooke sembra di un altro parere. Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn (Rena Sofer), intanto, fanno l’amore.