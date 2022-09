Beautiful, anticipazioni 16 settembre 2022: Brooke è felice che Eric voglia divorziare

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 16 settembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye), Eric (John McCook) e Brooke (Katherine Kelly Lang) sospettano che Carter (Lawrence Saint-Victor) abbia una nuova fiamma. La Logan è entusiasta che Eric sia deciso a divorziare e ritiene che Quinn (Rena Sofer) potrebbe volere un accordo economico vantaggioso per uscire di scena. Quinn non vuole che Carter comprometta il suo futuro alla Forrester Creations per i sentimenti che nutre per lei. Paris (Diamond White) calma Hayes con il proprio canto.