Beautiful, anticipazioni 17 settembre: Steffy e Finn invitano Paris a vivere da loro

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 17 settembre 2022

Paris vive in hotel ed è in cerca di un nuovo appartamento avendo dovuto lasciare l’alloggio di Zoe, ora che la sorella non tornerà a Los Angeles; Steffy e Finn la invitano a vivere da loro e alla fine lei accetta. Quinn decide di troncare qualsiasi cosa stia nascendo tra lei e Carter: gli rovinerebbe la vita e ferirebbe di nuovo Eric. Paris porta le sue cose a casa di Steffy e Finn: tutti e tre sono molto felice che la Buckingham si trasferisca lì per un po’, fino a che non troverà il posto giusto in cui abitare.

Wyatt affronta Quinn, rimproverandola per aver compromesso il suo matrimonio con Eric. Carter si incontra con Ridge e Eric, decisi a cancellare la linea gioielli di Quinn. Usando l’oggettività dei numeri, Carter riesce ad evitare che la linea gioielli di Quinn venga cancellata: la designer potrà continuare a lavorare per la Forrester Creations, ma da remoto, senza mettere piede in azienda. Quinn dichiara a Wyatt di aver accettato il fatto di aver compromesso il proprio matrimonio in modo irreparabile. Wyatt non è convinto che la madre abbia davvero chiuso con Carter, ma lei svia le sue domande.