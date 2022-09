Beautiful, anticipazioni dal 19 al 24 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 19 a sabato 24 settembre 2022

La storia tra Quinn e Carter procede segretamente. In ufficio da Ridge, tramite corriere, arrivano i documenti del divorzio di Eric e l’uomo chiama subito Carter per avere notizie, destando lo stupore di Steffy.

Paris confida a Zende di aver trovato finalmente un posto dove andare a vivere: sarà ospite a casa di Steffy e Finn. Questi ultimi vivono un momento di grande unione e Ridge spinge la figlia a sposare il suo compagno essendo convinto delle sue eccezionali doti umane e professionali.

Paris e Zende decidono di procedere con calma nel loro rapporto e di vivere alla giornata. Katie e Brooke parlano della situazione della famiglia dopo gli ultimi eventi.

Steffy dice a Ridge che intende parlare di matrimonio con Finn. Ridge dice a Katie e a Brooke che presto Finn e Steffy si sposeranno. Paris dice a Finn che è felice di abitare con lui, Steffy e i bambini. Zende e Paris parlano di lavoro e del loro rapporto.

Steffy dice a Finn che vuole sposarlo subito; Finn sembra a disagio all’idea che Steffy conosca i suoi genitori. Steffy è felice dell’imminente matrimonio e vuol fare le cose in grande. Finn minimizza, ma Steffy insiste: finalmente conoscerà i suoi genitori. Eric sembra rinato lontano da Quinn e ciò vale anche per la sua vena creativa, glielo stanno facendo notare Brooke e Ridge quando in ufficio entra proprio Quinn.

Rimasti soli, Quinn ribadisce ad Eric che la storia con Carter è stata un errore, ma che è stata colpa della sua indifferenza. Brooke e Ridge mettono in guardia Eric. Secondo loro, Quinn lo sta manipolando. È necessario rendere ufficiale al più presto il loro divorzio.

